À PROPOS

TAG ONLINE vous propose une très large gamme de masques en tissus lavables. Quels que soient votre style vestimentaire et vos centres d’intérêts, vous trouverez nécessairement un masque à votre goût. Nous proposons des collections Femme, Homme et Enfant ainsi que des thèmes divers.

Nos experts ont conçu nos masques en tissu pour être lavés et durer dans le temps. Ces derniers sont imprimés avec différents motifs selon les thématiques variées : Bretagne, Pays Basque, animaux… de nombreuses couleurs sont disponibles également. Avec ce masque en tissu lavable anti-projection vous prenez soin de vous et des vôtres.

Pourquoi mettre un masque barrière en tissu plutôt qu’un masque jetable ?

Les masques jetables sont peu écologiques et finissent par coûter assez cher. Un masque en tissu est réutilisable et peut être lavé. Cela vous permet ainsi d’utiliser plusieurs fois cette protection. Ce masque peut se laver en machine ou à la main. Toutefois, afin d’assurer un lavage optimum, il est recommandé de le laver en machine a 60°.

Comment et quand porter son masque de protection ?

Il est recommandé de porter votre masque à l’intérieur mais également en extérieur. Cela vous protège de la contamination par le COVID-19 mais cela protége également les personnes que vous croisez ! Ne prenez pas de risques inutiles, portez correctement votre masque et placez-le avec soin. L’élastique doit passer derrière vos oreilles et le tissu doit couvrir la totalité de votre bouche : du nez au menton. Un masque de protection doit couvrir l'arête du nez, la bouche et les deux côtés latéraux des joues pour filtre l'air.

Quelles sont les normes (AFNOR et certifications) ?

Les essais de filtration et de perméabilité ont été réalisés par l'IFTH suivant le rapport 2020-05-05-242-2. Le taux de filtration est de 98,4% et la perméabilité à l'air est de 200 (Lm-2.S-1). Ce masque n'est pas destiné au personnel soignant. Il se compose de trois couches dont 2 en tissu : 50% coton / 50% polyester, 110 g/m2 certifié OEKO-TEX, dont une imprimée avec une encre biologique certifiée OEKO TEX, et d'un filtre en fibre synthétique Filtex 35g/m2. Nous garantissons un produit de qualité, convenant à 60 cycles de lavage suivant les tests réalisés par l'IFTH. Nos masques sont pourvus d'une barrette nasale (pince-nez) destinée à éviter la formation de buée sur les lunettes et pour permettre un meilleur ajustement à la forme du nez. Pour une protection optimale, il n’intègre pas de couture centrale.

L'AFNOR est au service de l’intérêt général et du développement économique. Depuis 1926, cet organisme met en place des normes et propose des certifications / homologations / standardisation reconnues internationalement. Le respect de ces normes et certifications est un gage de confiance et de sécurité pour tous nos clients.

Il s’agit de protection de catégorie 1 comme "masque de protection à visée collective" avec protection aux aérosols de particules de 3 micromètres de 82%. Cette catégorie "UNS1" assure une filtration de plus de 70%. Toutefois, il ne s’agit, évidemment pas, d’un dispositif à usage médical. Nos masques ne sont pas destinés aux personnels soignants, ce ne sont aucunement des masques filtrants type FFP2, ni des masques chirurgicaux. Il s’agit de masques pour le grand public, adulte et enfant.

En savoir plus sur les normes AFNOR pour les masques de protection.

Différents types de masques : adultes et enfant

Nous proposons des masques adaptés à tous. Que cela soit visuel ou dans la forme, nos masques sont adaptés aux hommes mais aussi aux femmes. Également, nous avons développé une gamme de masques spécifiquement conçus pour les enfants. Afin de protéger les enfants, ces masques sont à la bonne taille, plus petits qu’à la normale et ils s’adaptent parfaitement au visage des enfants. Ces derniers sont ainsi correctement protégés.

Quel modèle choisir ?

Selon l’utilisation que vous souhaitez faire de votre masque (sport, mode, sorties…), vous pouvez choisir un modelé spécifique. Il y aura toujours un modèle qui vous correspond ! Bretagne, modèle uni, à thème …. Faites vous plaisir en choisissant le modèle qui vous plait !

Ou sont fabriqués nos masques barrière réutilisables ?

Tous nos masques sont lavables et sont made in France ! En effet, ces derniers ont été conçus, imprimés, découpés et cousus dans nos ateliers d’Orléans, en France, dans le Loiret (Dept 45). De ce fait, ces produits sont fabriqués et conçus selon les recommandations AFNOR SPEC S76-001-2020.

Également, nous expédions partout dans le monde avec des délais de production et de livraison très courts. Tous nos envois sont effectués avec un numéro de suivi.

Le prix d’un masque en tissu et lavable (réutilisable)

Pour garantir la sécurité de nos clients et permettre au grand public de s’équiper correctement pour se protéger du COVID-19, nous proposons nos masques à moins de 10 € ! Il faut ajouter les frais de livraison.

Avis et retours clients

Notre atelier d’impression est basé en France. Depuis plus de 40 années, nous sommes spécialisés dans le marquage textile. Depuis plusieurs mois, le grand public nous fait d’excellents retours sur la qualité de nos masques (lavage, tenue des élastiques, qualité du tissu…). Nous sommes toujours heureux de recevoir des avis, n’hésitez donc pas à nous partager vos expédiences d’achat.

Informations complémentaires

Une fois positionné, votre masque de protection en tissu lavable SHOP TON MASQUE sert de barrière et évite la diffusion de postillons. Nos masques ont des élastiques de type tresse très confortables, épousent parfaitement la forme du visage et s'ajustent tout en remontant et couvrant le nez. Le port de notre masque de protection ne doit pas vous faire oublier les règles de bases et la pratique des gestes barrières recommandés par les instances sanitaires.